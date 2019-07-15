2019-07-15T16:35:23+03:00
Общество

Псковская область сэкономила 250 миллионов рублей на госзакупках

За первое полугодие экономия бюджетных средств в сфере государственных закупок составила четверть миллиарда рублей
Алиса Солнцева
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Более 250 миллионов рублей Псковская область сэкономила на госзакупкахБолее 250 миллионов рублей Псковская область сэкономила на госзакупкахФото: Анастасия ОСИПОВА
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Более 250 миллионов рублей из регионального бюджета сэкономила Псковская область на государственных закупках в первой половине 2019 года. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, за полгода регион совершил 3,5 тысячи закупок общей стоимостью более чем на 5 миллиардов рублей.

Таким образом, сэкономить на госзакупках получилось 4,75 процента от общей стоимости. Наиболее удачные сделки состоялись по централизованным закупкам. 500 таких контрактов, заключенных комитетом по закупкам Псковской области, сохранили в областном бюджете более 177 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в региональном комитете по закупкам, 98 процентов всех контрактов заключалось на электронном аукционе, где комитет и подбирал исполнителя на выгодных для бюджета Псковской области условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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