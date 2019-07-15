2019-07-15T18:30:32+03:00
Общество

Галина Неваленная зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу

Главный врач Псковской городской поликлиники подала документы в ТИК
Алиса Солнцева
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Главврач баллотируется в думуГлавврач баллотируется в думуФото: Александр СИДОРЕНКО
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Галина Неваленная, главный врач Псковской городской поликлиники, зарегистрировалась кандидатом на выборы в Псковскую городскую думу. Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в территориальной избирательной комиссии, кандидат подал документы на выборы в Псковскую городскую Думу по тринадцатому одномандатному округу района Запсковье.

Кандидатуру Галины Неваленной выдвинула на выборы «Единая Россия». На внутрипартийном голосовании 77,4 процента избирателей высказались за то, чтобы псковичка приняла участие в выборах. 26 мая кандидата поддержали 298 из 385 человек.

Дополнительные выборы в Псковскую городскую думу назначены из-за добровольного отказа Дмитрия Михайлова (КПРФ) от депутатского мандата на уровне муниципалитета, так как 13 декабря 2018 года депутат из КПРФ получил мандат в региональном парламенте.

Выборы в Псковскую городскую думу состоятся 8 сентября в единый день голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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