2019-07-15T18:56:25+03:00
Общество

Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания

Он выдвинут в качестве кандидата от "Единой России"
Анна БЫСТРОВА
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Игорь Максимов претендует на место в Псковском областном СобранииИгорь Максимов претендует на место в Псковском областном СобранииФото: Александр СИДОРЕНКО
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Игорю Максимову выдали кандидатское удостоверение в депутаты Псковского облсобрания. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в территориальной избирательной комиссии Пскова, он выдвинут в качестве кандидата от партии «Единая Россия».

Игорь Максимов претендует на вакантное место, которое освободилось в Псковском областном Собрании из-за ухода Яна Лузина. Заявление об этом бизнесмен написал заявление в мае 2019 года.

Благодаря кандидатскому удостоверению Игорь Максимов примет участие в дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 2 в Единый день голосования. В этом году выборы пройдут 8 сентября.

КОНКРЕТНО

Игорь Максимов - пскович, имеет высшее образование. В настоящее время работает советником руководителя ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИСТОЧНИК KP.RU

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