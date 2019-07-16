Полиция Острова задержала подростков-вандалов

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-16T10:37:36+03:00

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Полицейские города Острова Псковской области задержали подростков-вандалов по «горячим следам». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, правонарушители орудовали на территории городского парка ночью 15 июля.

Сотрудники полиции установили, что в Городе Острове на улице 25 Октября вандалы повредили два памятника героям Великой Отечественной войны, а часть памятных досок опрокинули. Затем нарушители занялись разорением цветочных клумб. А в завершении всего опрокинули скамейки с бетонным основанием и урны на парковой территории. После этого вандалы поспешили скрыться.

Однако нарушителей заметил сотрудник ДПС во время патрулирования территории. К тому же вандалов видел и один из жителей города. Он запомнил приметы троих неизвестных и помог их найти.

Сейчас вандалы задержаны. Оказалось, что ущерб городу нанесли трое островских школьников. Двоим вандалам — по 14 лет, а третьему — 17. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело.

Нарушители устроили погром в городском парке Острова

ИСТОЧНИК KP.RU