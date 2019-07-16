2019-07-16T10:54:47+03:00
Общество

В Псковской области злостный неплательщик алиментов преобразился в заботливого отца

После десятидневного ареста должник по алиментам стал заботиться о ребенке
Алиса Солнцева
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Злостный неплательщик алиментов встал на путь исправления после административного арестаЗлостный неплательщик алиментов встал на путь исправления после административного арестаФото: Ксения КОРЯКИНА
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Приставы приняли административные меры в отношении неплательщика алиментов, после чего мужчина встал на путь исправления. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, дело о взыскании задолженности по алиментам вел судебный пристав ОСП Опочецкого и Красногородского районов.

Отец безалаберно отнесся к родительским обязанностям: не выплачивал алименты, не оказывал финансовой поддержки, не участвовал в воспитании ребенка.

Когда долг приблизился к 400 тысячам рублей, пристав ограничил должнику право выезда из России, заблокировал банковские карты. Кроме того, сотрудник направил протокол о нарушении в суд, где должник и получил 10 суток административного ареста.

После того, как пристав взял должника под пристальный контроль, в отдел обратилась бывшая жена мужчины и забрала исполнительный лист. Как она рассказала, после ареста в горе-отце проснулась совесть, он стал выплачивать алименты, покупать подарки ребенку и проводит с ним больше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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