2019-07-16T11:55:10+03:00
Общество

При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий

Ожоги рук, лица и шеи получил пскович при пожаре на пилораме
Алиса Солнцева
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Псковичи, не допускайте пожаров!Псковичи, не допускайте пожаров!Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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26-летний пскович пострадал при пожаре в здании пилорамы на улице Куприна. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 июля из-за нарушения техники безопасности на предприятии начался пожар. Некорректная работа с электроинструментом привела к возгоранию вместилища с горючей жидкостью. 26-летний рабочий получил ожоги рук, лица и шеи первой степени. Пожар захватил и лесоматериалы.

МЧС России по Псковской области зафиксировало еще несколько пожаров в регионе.

15 июля из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом на проспекте Ленина в Порхове.

Из-за неосторожного обращения с огнем на великолукской пилораме на улице Мелиораторов 15 июля загорелся контейнер с мусором.

Короткое замыкание стало причиной возгорания машины 16 июля в Пскове. В Гаражном проезде загорелся ВАЗ-2109.

ИСТОЧНИК KP.RU

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