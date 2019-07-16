При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-16T11:55:10+03:00

Ожоги рук, лица и шеи получил пскович при пожаре на пилораме

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26-летний пскович пострадал при пожаре в здании пилорамы на улице Куприна. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 июля из-за нарушения техники безопасности на предприятии начался пожар. Некорректная работа с электроинструментом привела к возгоранию вместилища с горючей жидкостью. 26-летний рабочий получил ожоги рук, лица и шеи первой степени. Пожар захватил и лесоматериалы.

МЧС России по Псковской области зафиксировало еще несколько пожаров в регионе.

15 июля из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом на проспекте Ленина в Порхове.

Из-за неосторожного обращения с огнем на великолукской пилораме на улице Мелиораторов 15 июля загорелся контейнер с мусором.

Короткое замыкание стало причиной возгорания машины 16 июля в Пскове. В Гаражном проезде загорелся ВАЗ-2109.

ИСТОЧНИК KP.RU