При пожаре на пилораме в Псковской области пострадал рабочий
26-летний пскович пострадал при пожаре в здании пилорамы на улице Куприна. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 15 июля из-за нарушения техники безопасности на предприятии начался пожар. Некорректная работа с электроинструментом привела к возгоранию вместилища с горючей жидкостью. 26-летний рабочий получил ожоги рук, лица и шеи первой степени. Пожар захватил и лесоматериалы.
МЧС России по Псковской области зафиксировало еще несколько пожаров в регионе.
15 июля из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом на проспекте Ленина в Порхове.
Из-за неосторожного обращения с огнем на великолукской пилораме на улице Мелиораторов 15 июля загорелся контейнер с мусором.
Короткое замыкание стало причиной возгорания машины 16 июля в Пскове. В Гаражном проезде загорелся ВАЗ-2109.
ИСТОЧНИК KP.RU