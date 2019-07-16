2019-07-16T11:49:04+03:00
Экономика

Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке

Банк «Открытие» предложил супер-ставку 9,3% по программам «Квартира» и «Новостройка»
Василиса Алексеева
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Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке.Банк "Открытие" снизил ставки по ипотеке.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в банке, супер-ставка будет доступна клиентам, желающим приобрести недвижимость у застройщиков из числа ключевых партнеров банка. Предложение будет действовать в период с 15 июля по 31 августа 2019 года.

Кроме того, по всей линейке ипотечных кредитов были снижены базовые процентные ставки, а также увеличены скидки. Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.

-Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений в развитии розничного бизнеса «Открытия, - говорит директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. – Мы предлагаем нашим клиентам одни из наиболее интересных условий на рынке, и я уверен, что наше предложение будет пользоваться большим спросом среди клиентов и партнеров банка.

Со всеми условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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