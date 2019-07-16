ТИК получил документы от кандидата на пост главы Усвятского района Дмитрия Петрова

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-16T14:47:56+03:00

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В Территориальную избирательную комиссию поступили документы от кандидата на пост главы Усвятского района Дмитрия Петрова, стало известно «Комсомольской правде-Псков».

В данный момент Дмитрий Петров является заместителем главы Усвятского района. Кандидатом на должность первого лица района его выдвинула партия власти — единороссов.

Проголосовать за нового руководителя муниципалитета жители района смогут в Единый день голосования - второе воскресенье сентября, которое в этом году выпадает на 8-е число.

В должности заместителя главы муниципалитета Дмитрий Петров трудится уже почти 14 лет, с конца 2005 года.

Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Петров родился 31 июля 1973 года на Украине, городе Ворошиловграде. В 1998 году получил диплом учителя географии Смоленского государственного педагогического университета.

ИСТОЧНИК KP.RU