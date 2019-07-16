2019-07-16T15:54:10+03:00
Общество

Количество смертей в Псковской области сократится благодаря программе по сердечно-сосудистым заболеваниями

Прогнозируют и уменьшение числа инфарктов в регионе
Анна БЫСТРОВА
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Региональная программа поможет снизить число заболеваний сердечно-сосудистой системыРегиональная программа поможет снизить число заболеваний сердечно-сосудистой системыФото: Юлия Лоза
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Количество смертей в Псковской области сократится благодаря реализации программы по сердечно-сосудистым заболеваниям. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании администрации региона 16 июля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Предполагается, что к 2024 году количество инфарктов со смертельным исходом упадёт до 61,6% на 100 тысяч человек. Реализация программы, кроме того, поспособствует тому, что 97% пациентов с инсультами будут направлять в больницы для оказания высококачественной медпомощи. Увеличится и результативность от использования новейшего оборудования.

КОНКРЕТНО

Осуществление программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» вызвано необходимостью соответствовать медицине на всероссийском уровне. В рамках её реализации пройдут мероприятия по первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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