Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-16T16:31:14+03:00

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Губернатор Псковской области поддержал изменения в законе о застройке региона, выслушав доклад главного архитектора. Как стало известно"Комсомольской правде-Псков", предложения о реформе законодательства прозвучали в докладе главного архитектора Псковской области Евгения Шапкина на заседании администрации региона 16 июля. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Докладчик озвучил направления деятельности Управления архитектуры и градостроительства на 2019 год. Изменения будут касаться нормативно-правовой сферы: планируется принять новые законы и дополнить действующие. Евгений Шапкин отметил, например, что должно быть увеличено количество автостоянок в жилой и общественной зоне.

Губернатор подтвердил, что новые единые правила застройки в перспективе облегчат жизнь и администрации, и проектировщикам, и застройщикам. Кроме того, глава региона заявил, что при строительстве должна быть организована доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения.

ИСТОЧНИК KP.RU