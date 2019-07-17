В Пскове ищут гадалку-мошенницу

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-17T13:31:12+03:00

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150 тысяч рублей взяла за снятие порчи гадалка-мошенница у пенсионерки из Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 15 июля на улице Труда неизвестная предложила пожилой псковичке снять порчу.

77-летняя женщина пригласила гадалку в свою квартиру. Инструментом для снятия порчи оказался платок. Когда мошенница «излечила» женщину, хозяйка квартиры заплатила за сеанс 150 тысяч рублей.

В полицию обратились родственники пожилой псковички. По данному делу возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Как отметили в пресс-службе УМВД, это не единственный случай такого обмана в Псковской области. В последнее время подобные «целительные сеансы» зафиксированы в Великих Луках и Псковском районе. В связи с этим полиция просит псковичей настороженно относиться к незнакомцам, предлагающим вам магическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU