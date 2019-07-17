2019-07-17T13:31:12+03:00
Общество

В Пскове ищут гадалку-мошенницу

За снятие порчи пенсионерка заплатила мошеннице 150 тысяч рублей
Алиса Солнцева
Поделиться:
Пенсионерка отдала мошеннице 150 тысяч рублейПенсионерка отдала мошеннице 150 тысяч рублейФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

150 тысяч рублей взяла за снятие порчи гадалка-мошенница у пенсионерки из Пскова. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, днем 15 июля на улице Труда неизвестная предложила пожилой псковичке снять порчу.

77-летняя женщина пригласила гадалку в свою квартиру. Инструментом для снятия порчи оказался платок. Когда мошенница «излечила» женщину, хозяйка квартиры заплатила за сеанс 150 тысяч рублей.

В полицию обратились родственники пожилой псковички. По данному делу возбуждено уголовное дело и ведется расследование.

Как отметили в пресс-службе УМВД, это не единственный случай такого обмана в Псковской области. В последнее время подобные «целительные сеансы» зафиксированы в Великих Луках и Псковском районе. В связи с этим полиция просит псковичей настороженно относиться к незнакомцам, предлагающим вам магическое лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе
Псковские специалисты рассказали, как сделать уютным загородный дом
Мощным мусоровозом пополнился технопарк "Экопрома" в Пскове
В Пскове состоится фестиваль уличного кино
День города Пскова-2019 завершится праздничным фейерверком
Банк «Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт
В Пскове перевернулся автомобиль с 10-летней девочкой
Вице-губернатор Василий Осипов проконтролирует модернизацию котельной в Гдовском районе
Военнослужащий Псковской области заплатит 20 тысяч за сломанную челюсть
Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)
В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями