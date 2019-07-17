2019-07-17T14:13:52+03:00
Общество

Банк «Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт

Лимиты меняются по всей линейке карточных продуктов
Дмитрий Мезенцев
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Лимиты по картам меняются в банке "Открытие".Лимиты по картам меняются в банке "Открытие".Фото: Анастасия ОСИПОВА
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С 1 августа банк «Открытие» меняет лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов. Теперь с наших карт можно будет ежемесячно снимать до 1 млн рублей, а с премиального пластика – до 3 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 200 тысяч рублей и 1,2 млн рублей, соответственно.

Для наличной валюты будут действовать следующие ограничения: 17 тысяч долл. США / 15 тысяч евро ежедневно и 45 тысяч долл. США / 40 тысяч евро ежемесячно – по премиальным картам банка; и 3 тысячи долл. США / 2,5 тысячи евро в день и 15 тысяч долл. США / 13 тысяч евро в месяц – по остальным дебетовым картам.

Комиссии за снятие наличных остаются без изменений. Подробная информация - в разделе «Тарифы».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, реализацию передовых идей, финансовых технологий и сервисов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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