Мощным мусоровозом пополнился технопарк "Экопрома" в Пскове

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-17T15:44:18+03:00

Машина будет работать в Пскове и районах северной зоны региона.

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Новый мусоровоз появился у регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области - компании «Экопром». Машина будет работать в Пскове и районах северной зоны региона.

В кузов мусоровоза — умещается от 15 до 20 кубометров отходов. Он может собрать от 80 до 100 евроконтейнеров мусора. Такого высокого уровня мусоровоз первый в парке техники «Экопрома, отметил директор компании Сергей Пайст.

Он также рассказал, что этот спецавтомобиль с системой задней загрузки имеет самый мощный механизм пресса и наибольшую грузоподъемность в своем классе. Высокую эффективность работы машины обеспечивают усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки.

- Автомобиль универсальный, - сообщил директор компании. – Работать может везде.

Объем инвестиций регоператора в регион с учетом контейнерного парка составил более 130 млн рублей. На маршрутах уже работает около 30 единиц техники и, новая техника для вывоза твердых коммунальных отходов продолжает поступать в область.

ИСТОЧНИК KP.RU