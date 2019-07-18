Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-18T11:42:54+03:00

Не все кафе, что называют себя кафе, таковыми являются. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Однако, если заведение назвало себя "кафе", оно должно соответствовать назанию

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На встрече , посвященной проблеме круглосуточных точек продаж, которая проходит в пресс-центре «Псковской правды» 18 июля, затронули вопрос развития малого бизнеса, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

- Когда мы говорим, что надо ужесточать требования к организациям, мы понимаем, что, как правило, это малое предпринимательство, - отметила отметила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», член рабочей группы Общественной палаты Псковской области Галина Неваленная. - Предъявляя к ним жесткие требования, мы просто уберем с поля малый бизнес. Однако если заведения назвало себя «кафе», оно должно соответствовать этому наименованию. Продажа продукции из подвала создает большой соблазн продавать контрафактный алкоголь.

Дальнейшую судьбу псквдокафе "наливаек" в Псковской области активно обсуждают в Пскове. Общественная палата региона ищет пути уменьшения количества точек продажи алкоголя, которые маскируются под кафе и пабы.

ИСТОЧНИК KP.RU