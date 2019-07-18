2019-07-18T11:42:54+03:00
Общество

Ужесточая в Пскове требования к организациям, мы уберем с поля малый бизнес- Галина Неваленная

Однако, если заведение назвало себя "кафе", оно должно соответствовать назанию
Алиса Солнцева
Поделиться:
Не все кафе, что называют себя кафе, таковыми являются.Не все кафе, что называют себя кафе, таковыми являются.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

На встрече , посвященной проблеме круглосуточных точек продаж, которая проходит в пресс-центре «Псковской правды» 18 июля, затронули вопрос развития малого бизнеса, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков».

- Когда мы говорим, что надо ужесточать требования к организациям, мы понимаем, что, как правило, это малое предпринимательство, - отметила отметила главврач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника», член рабочей группы Общественной палаты Псковской области Галина Неваленная. - Предъявляя к ним жесткие требования, мы просто уберем с поля малый бизнес. Однако если заведения назвало себя «кафе», оно должно соответствовать этому наименованию. Продажа продукции из подвала создает большой соблазн продавать контрафактный алкоголь.

Дальнейшую судьбу псквдокафе "наливаек" в Псковской области активно обсуждают в Пскове. Общественная палата региона ищет пути уменьшения количества точек продажи алкоголя, которые маскируются под кафе и пабы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для прекращения лицензии псковских "наливаек" должны быть серьезные основания
Жители Псковской области и управляющая компания не могут влиять на получившую лицензию "наливайку"
Владимир Круглов: "Наливайки" в Псковской области открываются для прямой реализации алкогольной продукции в ночное время
Галина Неваленная: В шаговой доступности в Пскове должны быть не только «наливайки», должны быть и стадионы
Псков вошёл в десятку самых притягательных городов для путешествий летом
Спасти автовокзалы Псковской области можно при помощи инвесторов
В рамках акции «Говорящий пешеход» на асфальте Пскова появились 20 рисунков
В Великих Луках появится Центр обслуживания клиентов компании "Экопром"
Более 1,2 тысячи мест для дошкольников появятся в Псковской области к концу года
Псковского военнослужащего оштрафовали за использование фальшивого диплома
Гастрономический фестиваль «Скатерть-самобранка» пройдёт в Дновском районе
Псковские специалисты рассказали, как сделать уютным загородный дом
Мощным мусоровозом пополнился технопарк "Экопрома" в Пскове
В Пскове состоится фестиваль уличного кино
День города Пскова-2019 завершится праздничным фейерверком
Банк «Открытие» меняет лимиты на снятие наличных с карт
В Пскове ищут гадалку-мошенницу
В Пскове перевернулся автомобиль с 10-летней девочкой
Вице-губернатор Василий Осипов проконтролирует модернизацию котельной в Гдовском районе
Военнослужащий Псковской области заплатит 20 тысяч за сломанную челюсть
Облигациям банка «Открытие» присвоен кредитный рейтинг eAA-(RU)
В Псковской области утвердили стратегию развития санитарной авиации
Михаил Ведерников поддержал изменения в законе о застройке Псковской области
В Псковской области начнет работать программа по борьбе с онкологическими заболеваниями