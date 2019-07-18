2019-07-18T15:11:17+03:00
Общество

Псковская областная филармония приглашает жителей на атмосферные концерты в июле и августе

Джазовая и симфоническая музыка под открытым небом
Алиса Солнцева
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Вечер с живой музыкой под открытым небом можно назвать идеальнымВечер с живой музыкой под открытым небом можно назвать идеальным
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Атмосферные концерты под открытым небом пройдут в июле и августе в Пскове. Вдохновляйтесь музыкой, природой и средневековой псковской архитектурой этим летом.

24 июля незабываемые впечатления подарит зрителям джаз-оркестр из Санкт-Петербурга Jazz Philharmonic Orchestra. Вдохновляющий вид на Покровскую башню и музыка от профессиональных музыкантов сделают ваш вечер идеальным.

В составе Jazz Philharmonic Orchestra 16 музыкантов. В их репертуаре оригинальные произведения в традициях знаменитых оркестров Тэда Джонса-Мела Льюиса, Каунта Бейси, Куинси Джонса и Роба Макконелла и необычные аранжировки русской классики.

24 июля, 19 часов, терраса отеля «Покровский»,18+

23 августа произведения выдающихся австрийских композиторов прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Псковской областной филармонии. Дирижер - Николай Хондзинский.

Концерт «Золото Вены» - полюбившееся и ожидаемое событие в нашем городе.

23 августа, 19 часов, терраса отеля «Покровский»,18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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