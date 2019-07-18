В Псковской области по просьбе главы региона работает комиссия Министерства здравоохранения России
В Псковской области по просьбе Михаила Ведерникова работает комиссия Министерства здравоохранения России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, первая рабочая встреча с членами комиссии прошла 18 июля в здании администрации.
В рамках встречи специалисты Министерства здравоохранения обсудили тонкости реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе. Кроме того, диалог коснулся кадрового дефицита и качества медуслуг в малых населённых пунктах Псковской области.
- В Псковской области специалистов должно быть столько, сколько необходимо для обеспечения качественного медицинского обслуживания жителей. Вопрос дополнительного привлечения в регион медицинских работников остается актуальным, - заявила вице-губернатор Вера Емельянова.
На совещании заметили, что в регионе уже решают вопрос о создании многофункциональных центров медицинской помощи. Благодаря приграничному положению, Псков может стать первым городом, где реализуют эту инициативу.
ИСТОЧНИК KP.RU