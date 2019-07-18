Завод «Титан-Полимер» и птицефабрика «Псковская» не помешают друг другу

СЕГОДНЯ 17:52 2019-07-18T17:52:10+03:00

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Cогласно законодательству санитарная зона вокруг завода по проекту — 500 метров, напомнил директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Через год после того, как завод запустят и проведут все экспертизы и замеры, эту зону могут скорректировать.

Герман Петрушко отметил, что когда завод заработает санитарно-защитная зона сократится до 300 метров.

Независимая компания сделала замеры, сообщил директор птицефабрики «Псковская» Александр Станиславчик, которые показали, что фабрика вписывается в 500-метровую санзону. А это значит, что санитарные зоны предприятий не будут пересекаться. По его словам, замеры продолжат, после этого санзоны птицефабрики может быть уменьшена до до 500 метров.

- Люди понимают, что наше предприятие не принесет никаких экологических бед и катастроф. Два предприятия - «Титан-Полимер» и птицефабрика могут совершенно точно сосуществовать вместе, осуществлять свою деятельность, - заключил Герман Петрушко.

ИСТОЧНИК KP.RU