Завод «Титан-Полимер» и птицефабрика «Псковская» не помешают друг другу
Cогласно законодательству санитарная зона вокруг завода по проекту — 500 метров, напомнил директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Через год после того, как завод запустят и проведут все экспертизы и замеры, эту зону могут скорректировать.
Герман Петрушко отметил, что когда завод заработает санитарно-защитная зона сократится до 300 метров.
Независимая компания сделала замеры, сообщил директор птицефабрики «Псковская» Александр Станиславчик, которые показали, что фабрика вписывается в 500-метровую санзону. А это значит, что санитарные зоны предприятий не будут пересекаться. По его словам, замеры продолжат, после этого санзоны птицефабрики может быть уменьшена до до 500 метров.
- Люди понимают, что наше предприятие не принесет никаких экологических бед и катастроф. Два предприятия - «Титан-Полимер» и птицефабрика могут совершенно точно сосуществовать вместе, осуществлять свою деятельность, - заключил Герман Петрушко.
ИСТОЧНИК KP.RU