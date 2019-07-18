Перспективы строительства завода "Титан-Полимер" Герман Петрушко обсудил с работниками птицефабрики в Тямше

СЕГОДНЯ 18:21 2019-07-18T18:21:26+03:00

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В поселке Тямша Псковского района 18 июля состоялась встреча директора завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко и председателя областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николая Романова с работниками птицефабрики «Псковская».

- Для нас птицефабрика - это очень важное звено, - сказал Николай Романов и поблагодарил коллектив за работу. Он обратил внимание собравшихся на то, что «Титан-Полимер»соблюдает действующие в России высокие требования по экологической безопасности.

Руководитель «Титан-Полимера» ответил вопросы коллектива «Псковской». В частности, по ремонту коллектора.

Герман Петрушко пояснил собравшимся, что стоки будут соответствовать требованиям к производственным стокам горводоканала - только тогда она будет сбрасываться в коллектор. По словам директора предприятия, Управляющая компания ОЭЗ «Моглино» обязана отремонтировать коллектор.

- Это в наших интересах, чтобы этот вопрос и напряжение были сняты, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU