СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-19T10:49:29+03:00

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В Псковской области для участия в Первенстве страны соберутся более 60 велосипедистов. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, гонка пройдёт уже в девятый раз в Пушкиногорском и Островском районах с 19 по 23 июля.

В Псковскую область приедут представители шести регионов страны. Они поборются за победу в гонке на протяжении пяти этапов. Спортсмены стартуют из Пушкиногорского района. О второй день им придётся проехать 15 километров от сельца Михайловское и обратно к районному центру. А в третий день велосипедисты направятся к северо-западу от Пушкинских год и доберутся до крепости «Воронич». А в последний день состязаний гонщиков ждёт уже знакомый маршрут первого дня. Судейская коллегия сложит все очки за промежуточные гонки и выявит победителя Первенства России по велоспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU