На озере в Гдовском районе состоится фестиваль туристической песни
На озере Серебряном в Гдовском районе в 17-й раз состоится фестиваль туристической песни. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в этом году мероприятие пройдёт благодаря спонсорству Фонда президентских грантов.
С 19 по 21 июля ежегодная встреча соберёт гитаристов и поклонников «посиделок» у костра. В этот раз в Гдовский район приедут барды из России и Прибалтики. Участники слёта поучаствуют и в спортивном ориентировании на местности, устроят гонку на небольших гребных лодках, каяках, а вечером исполнят авторские песни под аккомпанемент гитары.
В программе фестиваля найдут занятие по интересам и взрослые, и дети
Фестиваль бардов завершится в полдень 21 июля. Организаторы мероприятия обещают вручить всем участникам встречи дипломы и сувениры на память.
КСТАТИ
Предыдущий фестиваль бардовской песни завершился в палаточном городке у стен Изборской крепости 14 июля. В нём приняли участие любители живой музыки не только из региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Камчатского края.
ИСТОЧНИК KP.RU