2019-07-19T11:34:37+03:00
Общество

На озере в Гдовском районе состоится фестиваль туристической песни

Мероприятия для любителей бардовской песни продлятся три дня
Анна БЫСТРОВА
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Озеро Серебряное в Гдовском районе ждёт туристов на посиделки у костраОзеро Серебряное в Гдовском районе ждёт туристов на посиделки у костраФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На озере Серебряном в Гдовском районе в 17-й раз состоится фестиваль туристической песни. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в этом году мероприятие пройдёт благодаря спонсорству Фонда президентских грантов.

С 19 по 21 июля ежегодная встреча соберёт гитаристов и поклонников «посиделок» у костра. В этот раз в Гдовский район приедут барды из России и Прибалтики. Участники слёта поучаствуют и в спортивном ориентировании на местности, устроят гонку на небольших гребных лодках, каяках, а вечером исполнят авторские песни под аккомпанемент гитары.

В программе фестиваля найдут занятие по интересам и взрослые, и дети

В программе фестиваля найдут занятие по интересам и взрослые, и дети

Фестиваль бардов завершится в полдень 21 июля. Организаторы мероприятия обещают вручить всем участникам встречи дипломы и сувениры на память.

КСТАТИ

Предыдущий фестиваль бардовской песни завершился в палаточном городке у стен Изборской крепости 14 июля. В нём приняли участие любители живой музыки не только из региона, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и даже из Камчатского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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