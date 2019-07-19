Александр Голышев: в объединенном музее работает прекрасный коллектив профессионалов

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-19T11:48:23+03:00

В новом музее будут особое внимание уделять новым технологиям, научной обоснованности, информационной поддержке и работе со школьниками

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И.о. директора объединенного Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев отметил, что сегодня объединенным музеем занимается прекрасный коллектив профессионалов, всю жизнь посвятивших музейному делу, передает корреспондент «Комсомольской правды-Псков» со встречи с новым руководителем, которая проходит 19 июля в пресс-центре «Псковской правды».

- Мы не сомневаемся, что все у нас получится, - уверил Голышев и сообщил также, что в Псков приедет рабочая группа от министерства культуры. К ее приезду будет завершена концепция объединенного музея-заповедника.

- Планируем подойти к созданию документов по федеральному учреждению к ноябрю месяцу, - отметил Александр Голышев. -Сегодня мы имеем госзадание на 2020 год и до этого же времени укрупненную смету.

Спикер также рассказал, что в новом музее получат развитие определенные направления деятельности: особое внимание уделят новым профессиям, большой научной обоснованности, реставрации, информационной поддержке, работе со школьниками.

ИСТОЧНИК KP.RU