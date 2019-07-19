2019-07-19T12:03:23+03:00
Общество

На ремонт дороги «Великие Луки-Усвяты» потратят 90 миллионов

На эти деньги отремонтируют 9 километров
Анна БЫСТРОВА
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Ремонт дороги в Великолукском районе уже стартовалРемонт дороги в Великолукском районе уже стартовалФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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На ремонт автомобильной дороги «Великие Луки — Усвяты» потратят около 90 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, сейчас дорожные работники Великолукского района снимают изношенный асфальт на протяжении 9 километров.

После этого сотрудники акционерного общества «Буер» разровняют дорогу и в несколько слоёв положат высокопрочный асфальт. К тому же подрядная организация облагородит обочины и нанесёт дорожную разметку на обновлённом участке автодороги.

КСТАТИ

Благодаря 2 миллиардам рублей, которые поступили на осуществление проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с начала июля уже стартовал ремонт дорожного покрытия в Дедовичском районе. На эти деньги 10 километров нового асфальта положат и в Струго-Красненском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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