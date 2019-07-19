В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области
В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи. Об этом объявил губернатор Псковской области на выездном совещании секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге в Смольном. Там собрались руководители профильных министерств и главы регионов Северо-Западного федерального округа.
На повестке дня была молодежная политика. Михаил Ведерников рассказал об успехах нашего региона в области социального проектирования и реализации молодежных инициатив.
На сегодняшний день в Псковской области функционирует управление общественных проектов и молодежной политики при администрации и работает 5 молодежных центров для талантливых детей.
Проектный офис «Команды 2018» уже реализовал более двух десятков общественных проектов. Планируется, что филиалы офиса откроют в каждом районе Псковской области.
ИСТОЧНИК KP.RU