В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи - губернатор Псковской области

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-19T16:04:06+03:00

В 2019 году регион получил на реализацию проектов 16 миллионов рублей из Фонда президентских грантов Фото: Дарья ХВАТКОВА

На совещании секретаря Совета безопасности Михаил Ведерников поделился опытом региона в реализации молодежной политики

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В настоящее время идет настоящая война за умы российской молодежи. Об этом объявил губернатор Псковской области на выездном совещании секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге в Смольном. Там собрались руководители профильных министерств и главы регионов Северо-Западного федерального округа.

На повестке дня была молодежная политика. Михаил Ведерников рассказал об успехах нашего региона в области социального проектирования и реализации молодежных инициатив.

На сегодняшний день в Псковской области функционирует управление общественных проектов и молодежной политики при администрации и работает 5 молодежных центров для талантливых детей.

Проектный офис «Команды 2018» уже реализовал более двух десятков общественных проектов. Планируется, что филиалы офиса откроют в каждом районе Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU