Два детских сада заработают осенью в Псковском районе

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-20T15:15:45+03:00

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Как идут строительные работы на двух новых объектах дошкольного образования, проверил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области.

Детские сады на 120 мест строятся на улице Никольская и в деревне Портянниково Псковского района.

Новые сады заработают осенью.

- Сейчас на объектах завершаются строительные работы. Активно идет отделка внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории. Все работы выполняются в графике. Ожидаем, что детские сады откроются осенью этого года, — рассказал Александр Седунов и отметил, что уже сейчас через электронную очередь ведется комплектация детских групп и набирается персонал.

Александр Седунов посетил детсад на улице Пражской в Псковском районе на первом этаже жилого дома. Сад вмещает в себя 60 детей до 3х лет. Летом там работают несколько ясельных групп. На полную мощность он заработает с начала нового учебного года, сейчас туда через электронную очередь набирают детей.

ИСТОЧНИК KP.RU