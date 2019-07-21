Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» пройдёт в Псковской области

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-21T09:44:35+03:00

Мероприятие состоится в Изборске уже в 9-й раз

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В Псковской области в девятый раз пройдёт фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы поэтической встречи, мероприятие состоится 27 и 28 июля.

Первый фестивальный день откроется торжественной церемонией приношения земель к «Свящённому холму единения и славы России» в деревне Изборск. А затем в рамках фестиваля пройдут сразу два конкурса: «Словенское поле» и «Стихи об Изборске», приуроченный к 55-летнему юбилею заповедника.

Основные мероприятия фестиваля пройдут в Изборске, однако, заключительный день поэтического слёта состоится в Пскове. В зале Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова пройдут творческие встречи с гостями фестиваля. Здесь же состоится награждение победителей.

КОНКРЕТНО

Первый конкурс исторической поэзии прошёл у стен Изборской крепости в 2013 году. В этот раз в мероприятии поучаствуют 67 поэтов из 20 регионов Российской Федерации. Также ожидают гостей из Республики Беларусь.

ИСТОЧНИК KP.RU