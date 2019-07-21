Фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019» пройдёт в Псковской области
В Псковской области в девятый раз пройдёт фестиваль исторической поэзии «Словенское поле-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы поэтической встречи, мероприятие состоится 27 и 28 июля.
Первый фестивальный день откроется торжественной церемонией приношения земель к «Свящённому холму единения и славы России» в деревне Изборск. А затем в рамках фестиваля пройдут сразу два конкурса: «Словенское поле» и «Стихи об Изборске», приуроченный к 55-летнему юбилею заповедника.
Основные мероприятия фестиваля пройдут в Изборске, однако, заключительный день поэтического слёта состоится в Пскове. В зале Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова пройдут творческие встречи с гостями фестиваля. Здесь же состоится награждение победителей.
КОНКРЕТНО
Первый конкурс исторической поэзии прошёл у стен Изборской крепости в 2013 году. В этот раз в мероприятии поучаствуют 67 поэтов из 20 регионов Российской Федерации. Также ожидают гостей из Республики Беларусь.
ИСТОЧНИК KP.RU