В Пскове на 8 месяцев колонии осудили мужчину, ударившего бывшую жену

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-21T15:47:37+03:00

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В Пскове на 8 месяцев колонии-поселения осудили мужчину, ударившего бывшую жену. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, инцидент произошёл в начале весны 2019 года.

Следствие установило, что 38-летний житель посёлка Усвяты Псковской области решил увидеться со своей бывшей женой. В марте экс-супруги встретились в одной из квартир на улице Николая Васильева. Однако во время разговора между ними вновь разгорелась ссора. Чтобы отстоять свою правоту, мужчина пустил в ход грубую силу. Он несколько раз ударил локтем по лицу бывшую жену.

Медицинское освидетельствование показало, что здоровью потерпевшей нанесён вред средней тяжести. А так как правонарушитель уже был ранее судим за подобный проступок, в этот раз правоохранительные органы вынесли ему более строгий приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU