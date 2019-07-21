2019-07-21T16:37:10+03:00
Происшествия

Подросток из Пскова предстанет перед судом за угон велосипеда

Ущерб от кражи составил 5 тысяч рублей
Анна БЫСТРОВА
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Девушка-подросток в Пскове похитила велосипед из подъездаДевушка-подросток в Пскове похитила велосипед из подъездаФото: Ирина ПОТАПОВА
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Девушка-подросток из Пскова предстанет перед судом за угон велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, 16-летняя псковичка похитила велосипед с лестничной площадки.

Следствие установило, что 9 июня девушка забрала чужой велосипед из подъезда дома по улице Олега Кошевого в областном центре. При этом велосипед российской марки «Стелс» был не пристёгнут противоугонными средствами к перилам лестничной клетки. В результате ущерб от кражи составил 5 тысяч рублей. В отношении малолетней правонарушительницы возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд.

Теперь подростку грозит ограничение досуга и требование со стороны суда загладить вину. Однако прокурор настаивает на том, чтобы уголовное дело закрыли, а к девушке применили принудительные меры воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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