СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-21T18:41:24+03:00

На покупку оборудования для него потратят более 116 тысяч рублей

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В Псковской области появится детский Центр цифрового образования под названием «IT-Куб». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», новое учреждения образования появится в регионе в рамках осуществления всероссийского проекта «Цифровая образовательная среда».

Аукцион на поставку оборудования для учреждения опубликован на портале государственных закупок. Для нового образовательного центра закупят необходимые составляющие для игры в шахматы, а также магнитные доски, на которых можно писать маркерами. Для этого из бюджета региона поступит более 116 тысяч рублей. Предполагается, что аукцион проведут в последний день июля.

КОНКРЕТНО

«IT-Куб» - образовательная площадка для школьников всех возрастов, где квалифицированные педагоги в течение нескольких лет обучают молодое поколение языкам программирования. Благодаря этому навыку школьники, например, смогут самостоятельно создавать мобильные приложения.

ИСТОЧНИК KP.RU