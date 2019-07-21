В Псковской области появится детский Центр цифрового образования
В Псковской области появится детский Центр цифрового образования под названием «IT-Куб». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», новое учреждения образования появится в регионе в рамках осуществления всероссийского проекта «Цифровая образовательная среда».
Аукцион на поставку оборудования для учреждения опубликован на портале государственных закупок. Для нового образовательного центра закупят необходимые составляющие для игры в шахматы, а также магнитные доски, на которых можно писать маркерами. Для этого из бюджета региона поступит более 116 тысяч рублей. Предполагается, что аукцион проведут в последний день июля.
КОНКРЕТНО
«IT-Куб» - образовательная площадка для школьников всех возрастов, где квалифицированные педагоги в течение нескольких лет обучают молодое поколение языкам программирования. Благодаря этому навыку школьники, например, смогут самостоятельно создавать мобильные приложения.
ИСТОЧНИК KP.RU