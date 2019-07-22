Главный бухгалтер из Пскова за пять лет наворовала почти 2,5 миллиона рублей
Более пяти лет главный бухгалтер из Пскова переводила деньги коммерческих организаций на свой счет и похитила таким образом почти 2,5 миллиона рублей.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, местная жительница привлечена к уголовной ответственности по двум статьям уголовного кодекса Российской Федерации: за хищение средств в особо крупном размере и подделку документов.
42-летняя псковичка работала главным бухгалтером в двух коммерческих фирмах. С марта 2011 года по ноябрь 2016 года женщина перечисляла деньги организаций на свой счет, подделывая распоряжения о переводах.
За это время сотрудница похитила 2 428 388 рублей.
Суд признал женщину виновной и назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор суда еще не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU