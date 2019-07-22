Главный бухгалтер из Пскова за пять лет наворовала почти 2,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-22T09:59:33+03:00

Главного бухгалтера двух коммерческих организаций признали виновной в хищении средств Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Псковичка проведет в колонии 2 года 6 месяцев

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Более пяти лет главный бухгалтер из Пскова переводила деньги коммерческих организаций на свой счет и похитила таким образом почти 2,5 миллиона рублей.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, местная жительница привлечена к уголовной ответственности по двум статьям уголовного кодекса Российской Федерации: за хищение средств в особо крупном размере и подделку документов.

42-летняя псковичка работала главным бухгалтером в двух коммерческих фирмах. С марта 2011 года по ноябрь 2016 года женщина перечисляла деньги организаций на свой счет, подделывая распоряжения о переводах.

За это время сотрудница похитила 2 428 388 рублей.

Суд признал женщину виновной и назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU