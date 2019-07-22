В Пскове заработают обновлённые правила благоустройства городской среды

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-22T14:45:09+03:00

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Благоустройство городской среды в Пскове будет подчиняться строгим правилам. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», новые требования в первую очередь коснутся владельцев зданий, производителей рекламы, а также предпринимателей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом во время встречи 22 июля заявил глава региона Михаил Ведерников.

Так называемый «дизайн-код» для города разрабатывался около года. В правила благоустройства добавили ещё 5 разделов и снабдили их иллюстрациями для наглядности. Предписания затронули не только озеленение города и обеспечение среды для маломобильных граждан, но и требования к рекламным вывескам.

Участники совещания рассмотрели удачные и неудачные примеры уличной рекламы других городов и сошлись во мнении о том, что подобных примеров хватает и во Пскове.

Губернатор Псковской области подчеркнул, что к тем, кто не будет придерживаться новых правил, нужно применить санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU