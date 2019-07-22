2019-07-22T17:38:24+03:00
Происшествия

За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму

Молодой человек набросился с ножом на подростка из-за ревности
Анна БЫСТРОВА
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Молодой человек несколько раз ударил подростка ножом в грудь и головуМолодой человек несколько раз ударил подростка ножом в грудь и головуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Великие Луки, суд поддержал обвинительный приговор в отношении 19-летнего местного жителя.

Как удалось выяснить следователям, молодой человек приревновал свою знакомую к 17-летнему подростку. Чтобы показать своё «превосходство», житель Пустошки неоднократно ударил несовершеннолетнего самодельным ножом. Удары пришлись в грудь и голову подростка. Оказалась задета и кисть правой руки.

Нападавшего остановили прохожие. Они же оказали первую помощь раненому подростку. Благодаря этому удалось спасти жизнь потерпевшего.

Медики диагностировали тяжкий вред здоровью несовершеннолетнего. В связи с этим суд приговорил правонарушителя к 4,5 годам лишения свободы. Приговор ещё не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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