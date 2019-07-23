В Псковской области в машине со скотом сотрудники Россельхознадзора обнаружили труп коровы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-23T13:31:02+03:00

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На российско-латвийской границе псковские специалисты Россельхознадзора обнаружили труп коровы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мёртвое животное нашли во время проверки трёх автомашин, перевозивших крупный рогатый скот.

Транспортная колонна следовала из Литвы в Республику Казахстан. Однако сотрудники автомобильного пункта пропуска «Убылинка» во время досмотра груза нашли множество нарушений. 189 голов крупного рогатого скота собирались провезти через территорию России без соблюдения карантина. К тому же страна-отправитель не проверила коров на наличие вируса Шмалленберга и не указала породу племенных животных в документах.

В связи с этими нарушениями сотрудники Управления Россельхознадзора приняли решение вернуть груз в Литву и уже оформили необходимые для этого документы.

ИСТОЧНИК KP.RU