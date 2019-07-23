2019-07-23T13:31:02+03:00
Общество

В Псковской области в машине со скотом сотрудники Россельхознадзора обнаружили труп коровы

Предполагается, что животное погибло из-за нарушений ветеринарного законодательства
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Через Псковскую область с многочисленными нарушениями пытались провезти крупный рогатый скотЧерез Псковскую область с многочисленными нарушениями пытались провезти крупный рогатый скотФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

На российско-латвийской границе псковские специалисты Россельхознадзора обнаружили труп коровы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, мёртвое животное нашли во время проверки трёх автомашин, перевозивших крупный рогатый скот.

Транспортная колонна следовала из Литвы в Республику Казахстан. Однако сотрудники автомобильного пункта пропуска «Убылинка» во время досмотра груза нашли множество нарушений. 189 голов крупного рогатого скота собирались провезти через территорию России без соблюдения карантина. К тому же страна-отправитель не проверила коров на наличие вируса Шмалленберга и не указала породу племенных животных в документах.

В связи с этими нарушениями сотрудники Управления Россельхознадзора приняли решение вернуть груз в Литву и уже оформили необходимые для этого документы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Михаил Ведерников поздравил жителей города с юбилейной датой со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков
Застолье для ветеранов организовал Великолукский мясокомбинат
В Острове по факту пожара с четырьмя жертвами возбуждено уголовное дело
Распространитель наркотиков из Пскова получит 1 миллион штрафа и 20 лет лишения свободы
"Экопром" вывез около 170 кубометров мусора после массовых мероприятий в Пскове
Великолучанка попыталась зарезать сожителя во время застолья
При пожаре в Острове погибли четыре человека, в том числе дети шести и восьми лет
Известная певица Натали поделилась эмоциями от поездки во Псков
В День воинской славы псковичей ждут интерактивные площадки и фронтовой концерт
Псковские спасатели вернулись домой после работ в Тулуне
В великолукской деревне прокурор добился восстановления горячего водоснабжения
Представитель комитета по здравоохранению проверит сведения о травмировании новорожденного в Великих Луках
Пыталовский район празднует 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков
За покушение на убийство подростка житель Пустошки сядет в тюрьму
Живодёру из Великих Лук грозит 15 лет колонии за связь с подростком и убийство
В Усвятах стартовало благоустройство площади у Дома культуры