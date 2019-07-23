Распространитель наркотиков из Пскова получит 1 миллион штрафа и 20 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-23T15:30:33+03:00

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Распространитель наркотиков из Пскова за свою незаконную деятельность получит штраф в размере 1 миллиона рублей и 20 лет колонии. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре города Пскова, сотрудники ведомства уже утвердили обвинение по этому делу.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что 28-летний пскович в течение четырёх месяцев прятал в тайниках наркотики и психотропные вещества. В период с мая по сентябрь 2018 года молодой человек снимал места, в которых хранятся запрещённые вещества, а затем отправлял снимки руководителю интернет-магазина. За свою «работу» закладчик получал электронные денежные переводы. Таким образом он совершил 44 особо тяжких преступления.

Полицейские задержали псковича и изъяли у него около 1 килограмма наркотиков. Сейчас нарушитель находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU