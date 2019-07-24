В 2020 году построить Северный обход нереально - Борис Ёлкин

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-24T11:32:06+03:00

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Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» со встречи 24 июля в пресс-центре "Псковской правды" с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Борис Елкин сообщил, что сроки по строящемуся в регионе Северному обходу, которые перенесли на 2020 год, нереальные.

- Северный обход должен был функционировать уже сейчас, далее сроки перенесли на 2020 год, но это также невозможно, - заявил Борис Ёлкин. - Все упирается в недостаточное финансирование.

Спикер также рассказал, что в данный момент на Северном обходе доделывают развязку с Гдовской дороги. Бюджет практически исчерпан и к мосту, скорее всего, в этом году не приступят. Требуется дополнительная экспертиза и внесение изменений в проект.

Также, по словам Ёлкина, Необходимо изменить технологию свайного основания моста. Остальная концепция моста останется такой же.

На закупку материалов для строительства обхода идет около 600 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU