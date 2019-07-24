2019-07-24T11:39:45+03:00
Экономика

Идеальных дорог не бывает, уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Причина погрешностей дорожного строительства кроется в недостаточном финансировании
Алиса Солнцева
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Нет денег-нет хороших дорог.Нет денег-нет хороших дорог.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» со встречи 24 июля в пресс-центре "Псковской правды" с председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Борис Елкин уверен, что идеальных дорог не может быть.

- Я как дорожник могу сказать, что идеальных дорог не бывает, - отметил Борис Елкин.

И пояснил, что часто встречаются различные погрешности. Но случаются они не из-за того, что заказчик не хочет делать хорошо, а из-за недостатка финансирования.

- На данный момент мы стараемся делать ремонт в комплексе, не забывая о тротуарах, бордюрах, - сказал он.

По словам спикера, на данный момент в Псковской области выполнен еще не очень большой процент дорожных работ.

- За этот летний месяц мы нагоним большой объем, и люди смогут увидеть работу администрации Псковской области. Сезон дорожных работ оканчивается в ноябре, напомнил Ёлкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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