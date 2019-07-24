Точками роста в Псковской области станут два города и семь районов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-24T14:19:52+03:00

Два города и семь районов станут точками роста в Псковской области. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

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Псков и Великие Луки, а вместе с ними и семь районов области: Псковский, Великолукский, Печорский, Пушкиногорский, Островский, Дедовичский и Порховский районы станут точками роста в регионе, заявил губернатор Михаил Ведерников на встрече с главами муниципалитетов.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», в регионе планируют разработают стратегию по развитию Псковской области, которую будут выполнять на базе этих муниципалитетов.

- Остальные муниципалитеты не выпадают из работы. Сейчас нужно будет направить усилия на перспективные направления, — отметил глава региона.

Он также добавил, что президент ставит амбициозные задачи - страна должна сделать рывок и Псковская область вместе с ней. Как рассказал Михаил Ведерников, региону выделят 15 млрд рублей на 10 лет, но администрация области постарается, чтобы эту сумму дали на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU