2019-07-24T15:57:42+03:00
Общество

Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию

Вкуснейший мед от псковских фермеров на грандиозном «Медовом фестивале»
Алиса Солнцева
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Небывалое количество меда привезут псковские фермеры на "Медовый фестиваль" в 2019 годуНебывалое количество меда привезут псковские фермеры на "Медовый фестиваль" в 2019 годуФото: Дарья ХВАТКОВА
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На «Медовый фестиваль» в Пскове 17 августа уже подали заявки 25 пчеловодов региона. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

Фермеры представят продукцию, с любовью собранную на собственных пасеках. Свежий мед высокого качества предлагают псковичам местные пчеловоды.

«Медовый фестиваль» пройдет уже в девятый раз. Мероприятие призвано поддержать местного производителя и приучить псковичей к вкуснейшему домашнему меду с псковских пасек.

Ярмарка меда в Детском парке уже полюбилась псковичам. Ведь каждый год «Медовый фестиваль» становится ярким событием с песенными и танцевальными номерами, мастер-классами, ремесленными ярмарками и огромным тортом-медовиком.

Организует мероприятие Псковское агентство информации (Медиахолдинг Псковской области) при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Подать заявку на «Медовый фестиваль» фермеры и ремесленники могут по телефону 8 (8112) 702-242 или в официальной группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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