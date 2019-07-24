Пчеловоды со всей Псковской области привезут на «Медовый фестиваль» свою продукцию

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-24T15:57:42+03:00

Небывалое количество меда привезут псковские фермеры на "Медовый фестиваль" в 2019 году Фото: Дарья ХВАТКОВА

Изменить размер текста: A A

На «Медовый фестиваль» в Пскове 17 августа уже подали заявки 25 пчеловодов региона. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в Псковском агентстве информации.

Фермеры представят продукцию, с любовью собранную на собственных пасеках. Свежий мед высокого качества предлагают псковичам местные пчеловоды.

«Медовый фестиваль» пройдет уже в девятый раз. Мероприятие призвано поддержать местного производителя и приучить псковичей к вкуснейшему домашнему меду с псковских пасек.

Ярмарка меда в Детском парке уже полюбилась псковичам. Ведь каждый год «Медовый фестиваль» становится ярким событием с песенными и танцевальными номерами, мастер-классами, ремесленными ярмарками и огромным тортом-медовиком.

Организует мероприятие Псковское агентство информации (Медиахолдинг Псковской области) при поддержке комитета по культуре Псковской области.

Подать заявку на «Медовый фестиваль» фермеры и ремесленники могут по телефону 8 (8112) 702-242 или в официальной группе фестиваля в социальной сети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU