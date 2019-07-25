На каждых девять "побитых" женщин в Псковской области приходится семь подверженных насилию мужчин
Домашнее насилие стало одной из тем пресс-конференции по итогам УМВД России по Псковской области за первое полугодие 2019 года, которая проходит 25 июля, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков» .
- На каждых девять побитых женщин в Псковской области приходится семь мужчин, подверженных домашнему насилию, – сообщил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. - Причем травмы, которые получают мужчины, как правило, гораздо серьезнее.
Алексей Овсянников отметил также, что сотрудники органов внутренних дел ежедневно выявляют пять-семь фактов домашнего насилия. И в целом, статистика домашнего насилия в области «достаточно плачевная», «цифра будет большая».
За первое полугодие 2019 года в Псковской области раскрыто 2662 преступлений и зарегистрировано 4401 обращение, рассказал Алексей Овсянников. Общая раскрываемость преступлений составляет 70%, что является высоким показателем как в Псковской области, так и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU