2019-07-25T15:54:05+03:00
Общество

На каждых девять "побитых" женщин в Псковской области приходится семь подверженных насилию мужчин

Начальник УМВД России по Псковской области отметил, что травмы у мужчин серьезнее
Алиса Солнцева
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На девять женщин приходится семь мужчин подверженных домашнему насилию.На девять женщин приходится семь мужчин подверженных домашнему насилию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Домашнее насилие стало одной из тем пресс-конференции по итогам УМВД России по Псковской области за первое полугодие 2019 года, которая проходит 25 июля, передает корреспондент «Комсомольской правды — Псков» .

- На каждых девять побитых женщин в Псковской области приходится семь мужчин, подверженных домашнему насилию, – сообщил начальник управления МВД России по Псковской области Алексей Овсянников. - Причем травмы, которые получают мужчины, как правило, гораздо серьезнее.

Алексей Овсянников отметил также, что сотрудники органов внутренних дел ежедневно выявляют пять-семь фактов домашнего насилия. И в целом, статистика домашнего насилия в области «достаточно плачевная», «цифра будет большая».

За первое полугодие 2019 года в Псковской области раскрыто 2662 преступлений и зарегистрировано 4401 обращение, рассказал Алексей Овсянников. Общая раскрываемость преступлений составляет 70%, что является высоким показателем как в Псковской области, так и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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