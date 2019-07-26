2019-07-26T11:09:53+03:00
Общество

Боевая техника армии Китая прибыла в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод»

Участники из 23 стран приедут на соревнования "Десантный взвод-2019"
Алиса Солнцева
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Боевая техника армии Китая сейчас находится на Струго-Красненском полигонеБоевая техника армии Китая сейчас находится на Струго-Красненском полигонеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Для участия в международном конкурсе по полевой выучке «Десантный взвод-2019» в Псковскую область прибыла военная техника армии Китая. Об этом «Комсомольской правде-Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Китайский эшелон привез пять боевых машин, передвижную ремонтную мастерскую, горюче-смазочные материалы, армейский внедорожник. Технику перевезли в полевой парк на полигон в Стругах Красных.

Китай – единственная страна, которая привезла для участия в конкурсе собственную технику. Еще шесть команд будут соревноваться на российских боевых машинах. Всего в конкурсе участвуют 23 страны.

Конкурс торжественно откроют 3 августа на полигоне «Завеличье». Кроме того, соревнования пройдут на Струго-Красненском полигоне и площадке приземления в Кислово.

Соревнования пройдут в четыре этапа, участники сразятся в таких дисциплинах, как десантирование взвода, марш-бросок, гонка на боевых машинах со стрельбой и преодолением препятствий, индивидуальные прыжки на точность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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