На границе Псковской области лабрадор нашёл в машине тайник с сигаретами

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-26T11:20:05+03:00

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На границе Псковской области и Эстонии лабрадор-ретривер нашёл в одном из автомобилей тайник с контрабандой сигарет. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, инцидент произошёл на территории многостороннего автомобильного пункта пропуска «Шумилкино» в Печорском районе.

Во время досмотра транспорта на границе служебная собака по кличке Милсбрук Играна заинтересовалась боковыми нишами одного из латвийских автомобилей. Это вызвало подозрения у сотрудников таможни. Поэтому они проверили машину с помощью досмотрового комплекса. Снимок показал, что внутри машины находятся необычные объекты.

Сотрудники таможни вскрыли тайник и нашли в нём 80 пачек сигарет, произведённых в Республике Таджикистан. Владелец автомобиля заявил, что продавать контрабанду не собирался. Эти сигареты он хотел использовать сам, а спрятать упаковки решил, чтобы избежать претензий со стороны таможенников на своей родине. Теперь жителю Латвии теперь грозит административная ответственность за перевоз контрабанды.

ИСТОЧНИК KP.RU