2019-07-27T10:38:20+03:00
Общество

Отопление в военном городке Острова будет финансировать министерство обороны России

Это позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на территорию Острова-3
Анна БЫСТРОВА
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Отопительный сезон в Острове-3 пройдёт под контролем министерства обороны РоссииОтопительный сезон в Острове-3 пройдёт под контролем министерства обороны РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отопление в военном городке Остров-3 в Псковской области будет обеспечиваться за счёт средств министерства обороны России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение приняли глава Псковской области Михаил Ведерников и зампред правительства России Виталий Мутко 26 июля.

Во время рабочей встречи в Москве губернатор региона поднял вопрос о подготовке к отопительному сезону островского военного городка. Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время в регионе готовят документацию ля передачи имущества военного городка районному центру. Однако при этом, по замечанию губернатора, система отопительных коммуникаций на объекте устарела и не может обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома.

Поэтому глава Псковской области попросил выделить деньги из бюджета страны на реконструкцию коммуникаций. Виталий Мутко пообещал оказать содействие в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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