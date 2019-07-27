Отопление в военном городке Острова будет финансировать министерство обороны России

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-27T10:38:20+03:00

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Отопление в военном городке Остров-3 в Псковской области будет обеспечиваться за счёт средств министерства обороны России. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение приняли глава Псковской области Михаил Ведерников и зампред правительства России Виталий Мутко 26 июля.

Во время рабочей встречи в Москве губернатор региона поднял вопрос о подготовке к отопительному сезону островского военного городка. Михаил Ведерников отметил, что в настоящее время в регионе готовят документацию ля передачи имущества военного городка районному центру. Однако при этом, по замечанию губернатора, система отопительных коммуникаций на объекте устарела и не может обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома.

Поэтому глава Псковской области попросил выделить деньги из бюджета страны на реконструкцию коммуникаций. Виталий Мутко пообещал оказать содействие в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU