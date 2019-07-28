2019-07-28T11:35:48+03:00
Общество

Страдающую потерей памяти пенсионерку из Псковского района нашли полицейские

Полицейские обнаружили пенсионерку ночью на трассе Псков-Гдов
Василиса Алексеева
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Пожилые нередко уходят из дома и теряютсяПожилые нередко уходят из дома и теряютсяФото: Андрей СТЕПАНОВ
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Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, страдающая потерей памяти 74-летняя жительница деревни Родина Псковского района ушла из дома на улице Владимирской. В дежурную часть сообщение о ее пропаже поступило 20 июля. Правоохранители организовали оперативно-розыскные мероприятия, и через некоторое время, ночью, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Псковскому району Алексей Воробьев нашел потерявшуюся пожилую женщину, которая шла по трассе Псков - Гдов.

Полицейский получил благодарности от родственников за профессионализм и добросовестность. Как рассказали в ведомстве добавили, еще двое сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району - лейтенант полиции Илья Монахов и Александр Испавский получили благодарности от граждане за помощь. 7 июля они помогли женщине, опоздавшей на автобус в деревне Богданово. Женщине надо было срочно добраться до Пскова, инспекторы остановили попутную машину и попросили доставить ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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