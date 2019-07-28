В Псковской области участковый спас заблудившегося 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 11:58 2019-07-28T11:58:57+03:00

Полицейский на себе вынес из леса мужчину, которому стало плохо с сердцем

Изменить размер текста: A A

Как сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области, жительница Санкт-Петербурга обратилась дежурную часть МО МВД России «Дедовичский, сообщив, что ее муж ушел с дачи в деревне Енарьево за грибами и заблудился.

Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Роман Сергеев быстро организовал поиск, на машине вместе с родственниками грибника обследовал лесные дороги, а потерявшийся периодически выходил на связь по мобильному телефону. Но неожиданно мужчина сообщил, что ему резко стало плохо. Полицейский прошел более километра, чтобы найти пенсионера, который уже не мог передвигаться. Роман Сергеев вынес его из леса и вызвал скорую помощь. В областной больнице грибнику сделали экстренную операцию на сердце.

- Родственники потерявшегося сердечно поблагодарили полицейского за своевременно и грамотно оказанную помощь, в результате которой жизнь пожилого человека оказалась вне опасности, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU