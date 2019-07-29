2019-07-29T10:04:28+03:00
Общество

Семья Сергея Безрукова переехала в Псковскую область на время киносъёмок

Супруга и дети актёра посетили съёмочную площадку в Михайловском
Анна БЫСТРОВА
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Фото: instagram.com/s_bezrukov/. Семья Сергея Безрукова побывала на съёмочной площадке в МихайловскомФото: instagram.com/s_bezrukov/. Семья Сергея Безрукова побывала на съёмочной площадке в Михайловском
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Семья Сергея Безрукова переехала в Псковскую область на время киносъёмок нового фильма Игоря Угольникова «Учёности плоды». Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официального аккаунта Сергея Безрукова в социальной сети «Instagram», хотя работа над кинокартиной в Пушкинских горах началась ещё в середине июня, семья актёра приехала в регион лишь после того, как вернулась с моря.

В Псковской области известный актёр драматического театра и кино показал супруге и детям съёмочную площадку в Михайловском. Как написал Сергей Безруков, его сын, Степан, впервые побывал на месте киносъёмок.

- Впечатления незабываемые! Папина кепка из новой роли очень понравилась! Пушгоры!Михайловское! - поделился впечатлениями известный актёр на своей странице в социальной сети.

Фото: instagram.com/s_bezrukov/. Сыну актёра приглянулась кепка Сергея Безрукова со съёмок фильма

Фото: instagram.com/s_bezrukov/. Сыну актёра приглянулась кепка Сергея Безрукова со съёмок фильма

В целом Пушкиногорский район произвёл на Сергея Безрукова и его семью положительное впечатление. Удивила артиста и фауна пушкинрогорья.

- Живой, настоящий аист. Для Псковской области дело привычное. Но для нас, детей мегаполиса.... Это фантастика, конечно, - отметил актёр.

Фото: instagram.com/s_bezrukov/. Сергей Безруков признался, что его вдохновляет осознание того, что в местах съёмок некогда жил известный поэт Александр Пушкин

Фото: instagram.com/s_bezrukov/. Сергей Безруков признался, что его вдохновляет осознание того, что в местах съёмок некогда жил известный поэт Александр Пушкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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