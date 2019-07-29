В деревне Кудеверь освятили новый храм, построенный на месте сожженного в войну

СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-29T10:39:48+03:00

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В деревне Кудеверь Бежаницкого района 28 июля открыли новый храм.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об это сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на главу Бежаницкого района Сергея Михеева.

Епископ Великолукский и Невельский Сергий провел чин освящения нового храма. Церковь освятили в честь святых Георгия Победоносца и Ефросиньи Полоцкой. Как рассказал Сергей Михеев в торжественном мероприятии приняли участие около 150 человек.

- Идея построить храм была общей, строили всем миром, собирали деньги, были, конечно, и меценаты, - рассказал глава Бежаницкого района. – Лет пять назад сделали основание, но потом работы были приостановлены из-за недостатка средств, а вот последние года два шла активная стройка.

Новый храм возвели на месте разрушенной в годы Великой Отечественной войны церкви. Храм в Кудевери в 1943 году сожгли немцы. С тех пор он не был восстановлен, а службы в течение последних 19 лет велись в гражданском здании, который приспособили для этих целей.

ИСТОЧНИК KP.RU