Более 30 рыбаков приняли участие в фестивале «Клёвое место» в Пустошкинском районе

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-29T10:44:11+03:00

Соревнования по рыбной ловле в седьмой раз прошли в Пустошкинском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Более 30 рыбаков приняли участие в фестивале «Клёвое место-2019» на озере Сверзно в Пустошкинском районе. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия», соревнования прошли 27 июля близ деревни Соино.

В рамках мероприятия участники всех возрастов должны были за три часа поймать как можно больше рыбы. При этом разрешалось использовать и удочки с поплавками, и спортивные снасти для ловли рыбы, так называемые «спиннинги». Победителем в состязании рыбаков стала Ирина Павловская. Она поймала двух щук общим весом четыре килограмма.

КСТАТИ

На фестивале «Клёвое место» побывал претендент на должность главы района Иван Штылин. Он поблагодарил организаторов соревнования за отличную атмосферу и качественную организацию и пообещал поучаствовать в фестивале в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU