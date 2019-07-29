Новорожденным из Псковской области начали выдавать подарки и медали

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-29T15:57:07+03:00

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Родителям новорожденных из Псковской области начали выдавать подарки. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram», семьи, в которых дети родились в 2019 году, смогут получить подарки в центрах социального обслуживания и защиты граждан.

Как отметил глава региона, подарки в подобных центрах будут выдаваться поэтапно. Их получат матери, чьи дети появились на свет в период с 1 января по 26 июля. При этом центр соцобслуживания сам пригласит семью для получения подарка в нужное время. А детям, рождённым после 26 июля 2019 года, подарки будут вручать во время выписки из роддома.

КОНКРЕТНО

Подарок для малыша включает поздравительную открытку, сертификат на 5 тысяч рублей от Фонда развития региона и медаль для новорожденного. На ней можно бесплатно сделать гравировку в виде имени и даты рождения маленького жителя Псковской области.

Фото: instagram.com/m.v_007/. На медаль можно будет бесплатно нанести гравировку

ИСТОЧНИК KP.RU