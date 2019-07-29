2019-07-29T15:57:07+03:00
Общество

Новорожденным из Псковской области начали выдавать подарки и медали

Подарки получат дети 2019 года рождения
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/m.v_007/. Мамочки новорожденных в Псковской области смогут получить подаркиФото: instagram.com/m.v_007/. Мамочки новорожденных в Псковской области смогут получить подарки
Изменить размер текста:

Родителям новорожденных из Псковской области начали выдавать подарки. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официального аккаунта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в социальной сети «Instagram», семьи, в которых дети родились в 2019 году, смогут получить подарки в центрах социального обслуживания и защиты граждан.

Как отметил глава региона, подарки в подобных центрах будут выдаваться поэтапно. Их получат матери, чьи дети появились на свет в период с 1 января по 26 июля. При этом центр соцобслуживания сам пригласит семью для получения подарка в нужное время. А детям, рождённым после 26 июля 2019 года, подарки будут вручать во время выписки из роддома.

КОНКРЕТНО

Подарок для малыша включает поздравительную открытку, сертификат на 5 тысяч рублей от Фонда развития региона и медаль для новорожденного. На ней можно бесплатно сделать гравировку в виде имени и даты рождения маленького жителя Псковской области.

Фото: instagram.com/m.v_007/. На медаль можно будет бесплатно нанести гравировку

Фото: instagram.com/m.v_007/. На медаль можно будет бесплатно нанести гравировку

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове стартовала установка новых детских и спортивных площадок
Псковская автошкола лишалась 33 автомобилей за долги
Жилой комплекс на Великой в Пскове номинирован на архитектурный «Оскар»
Губернатор Псковской области поучаствовал в обсуждении подготовки празднования юбилея подвига 6-й роты
Более 30 рыбаков приняли участие в фестивале «Клёвое место» в Пустошкинском районе
В деревне Кудеверь освятили новый храм, построенный на месте сожженного в войну
Псковичи отпраздновали День Военно-морского флота
Семья Сергея Безрукова переехала в Псковскую область на время киносъёмок
В Псковской области участковый спас заблудившегося 65-летнего грибника из Санкт-Петербурга
Страдающую потерей памяти пенсионерку из Псковского района нашли полицейские
Жители деревни Скугры пожаловались советнику губернатора на неработающие очистные сооружения
Заводчики перепелов и овец в Псковской области получили грантовую поддержку
Василий Осипов и Борис Елкин проверили соблюдение дизайн-кода в Пскове
Псковичи, спешите за призами на ”РосянкаFEST” в Детский парк
”РосянкаFEST” в Пскове начался
Отопление в военном городке Острова будет финансировать министерство обороны России
Отремонтированный спортзал в Бежаницкой средней школе готов к началу учебного года
Ограждение на Советском мосту в Пскове планируют восстановить за счет виновников ДТП
На псковском фестивале «Добрый РОК» выступят 30 коллективов из России, Латвии и Белоруссии