2019-07-29T16:50:52+03:00
Общество

В Пскове стартовала установка новых детских и спортивных площадок

Работы по их обустройству завершат к началу сентября
Анна БЫСТРОВА
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В областном центре появятся 30 новых детских площадокВ областном центре появятся 30 новых детских площадокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Пскове стартовала установка новых детских и спортивных площадок. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе города Пскова, в рамках осуществления проекта «Формирование комфортной городской среды» в областном центре появятся 33 новые площадки.

Сейчас рабочие уже установили игровые комплексы на детских площадках на улицах Леона Поземского, Металлистов, Генерала Маргелова и улице Шелгунова. Для реализации этой инициативы поступило более 2 миллионов рублей.

До 3 сентября планируется обустроить ещё ряд детских площадок в районе Запсковья (на Инженерной, Звёздной и Новосёлов), а также на территории микрорайона Завеличье. Там новые площадки появятся во дворе домов на Рижском проспекте и на улице Юбилейной.

КОНКРЕТНО

На детских площадках в рамках проекта установят горку, качели, песочницу, турники для занятий спортом, а также головоломки для самых маленьких жителей Пскова. А украсят новые площадки художественно-декоративные элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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