2019-07-29T19:25:51+03:00
Общество

В Псковской области появится отдел фестивалей

Его сотрудники займутся организацией масштабных мероприятий в Псковской области
Анна БЫСТРОВА
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Новый отдел фестивалей займётся, например, организацией хорового праздникаНовый отдел фестивалей займётся, например, организацией хорового праздникаФото: Дарья ХВАТКОВА
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В Псковской области на базе Театрально-концертной дирекции региона появится отдел фестивалей. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», такое решение 29 июля приняли участники заседания оргкомитета 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Новое подразделение будет курировать организацию и проведение масштабных фестивалей на территории Псковской области. На отдел фестивалей, например, лягут обязанности по подготовке площадок международного кинофестиваля «Западные ворота», форума «Путь навстречу», фестиваля реконструкторов и других мероприятий, известных жителям региона с Ганзейских дней.

Создание нового отдела, по мнению Михаила Ведерникова, поможет повысить качество проведения фестивалей в Псковской области. В ближайшее время кандидатуру руководителя отдела фестивалей представят губернатору региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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