В Псковской области планируют создать специализированную медбригаду для помощи ветеранам

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-30T16:49:31+03:00

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В Псковской области планируют создать специализированную медицинскую бригаду, занимающуюся помощью ветеранам войн. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», сотрудники этого учреждения будут обязаны оперативно реагировать на обращения пожилых людей и оказывать им помощь в кратчайшие сроки. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Предложение о создании подобной бригады выдвинула на собрании оргкомитета 30 июля председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Участники собрания подчеркнули, что в настоящее время в регионе живут более 700 ветеранов и лишь 308 из них проходят медицинские обследования в городском госпитале ветеранов войн. Новый же проект позволит участникам боевых действий следить за своим здоровьем, не выходя из дома.

Глава Псковской области Михаил Ведерников поддержал инициативу и подчеркнул важность индивидуальной работы с ветеранами. По словам губернатора, важно, чтобы пожилые люди знали своего лечащего врача.

ИСТОЧНИК KP.RU